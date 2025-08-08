Güneşköy Trafo Merkezi’nde bu sabah saatlerinde yaşanan patlama ardından, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisinin giderilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü Dalman Aydın, TAK’a yaptığı açıklamada, elektrik santralinin yeniden devreye alınması sırasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle, elektrik kesintilerinin uzadığını söyledi.

Lefkoşa’nın büyük bir kısmına ve Girne’ye elektrik verildiğini kaydeden Aydın, Gazimağusa ve Güzelyurt için ise çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Aydın, çalışmaların kısa sürede tamamlanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı.