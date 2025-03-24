Polis basın bültenine göre, Çayönü’nde saat 12.00 sıralarında, Mustafa Ersalan’ın kullanımındaki park halinde bulunan HD 640 plakalı araçta, muhtemelen aracın sigorta kutusunda oluşan kısa devre sonucu yangın çıktı.

Araç sahibi tarafından söndürülen yangında; aracın ön kaputu, sol ön kısmı, sigorta kutusu, aküsü ile makine bölümündeki plastik ve elektrik aksamları yandı.

- Tava içerisinde ısınan yağ alevlendi, yangın çıktı

Gazimağusa’da, saat 17.00 sıralarında, bir apartman dairesinin mutfağında ocak üzerinde unutulan tavadaki yağın ısınıp tutuşması sonucu yangın çıktı.

Ev sakini tarafından söndürülen yangında; ocak ve davlumbaz yandı, dumandan dolayı ise mutfağın duvarları islendi.

Polisin her iki yangınla ilgili soruşturması sürüyor.