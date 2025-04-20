Gazimağusa Belediyesi, yolların yenilenmesi için özkaynaklarından ayırdığı 100 milyon TL’lik bütçe kapsamında ilk ihaleye çıkıldığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yol yatırımlarının ilk etabını oluşturacak çalışma için çıkılan 45 Milyon TL’lik ihale 15 Mayıs’ta sonuçlanacak.

Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, göreve geldikleri ilk günden bu yana en fazla şikayet aldıkları konulardan birinin yol durumu olduğunu belirterek, belediyenin ekonomik gücünün artmasıyla birlikte, şehirdeki tüm yolların yenilenmesini hedeflediklerini vurguladı.

Uluçay, uzun yıllardır sorunlu olan Salamis Yolu’nun yeniden asfaltlanması da projeler arasında yer aldığı, bu güzergâhın 2. etap çalışmalarına dahil edildiğini ve tam yol asfalt serimi için Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

“Şehrimizi daha iyi bir geleceğe taşımak ve halkımızın yaşam kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.” diyen Uluçay, altyapı yatırımlarının kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.