Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen etkinlik, KKTC Berlin Temsilciliği’nin daveti ve Kültür Dairesi’nin koordinasyonunda düzenlendi.

Etkinlikte kurulan stantlarda Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan yiyecek, içecek ve el işi ürünlerinin sergilendiği belirtildi.

Açıklamada, programda, Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu yanı sıra; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’dan ekiplerin de sahne aldığı kaydedildi.