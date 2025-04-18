Belediyeden verilen bilgiye göre, belediye ekipleri tarafından yapılan yerinde inceleme ardından, çevrede iş makineleriyle kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi, halk sağlığı açısından tehdit oluşturan unsurlar bertaraf edilerek çevre güvenliği sağlandı.

Gazimağusa Belediye Meclisi’nin yeni aldığı 30/25 sayılı kararla, çevre temizliği kapsamında boş arazilerde yapılan temizlik hizmetlerinin maliyetinin, ilgili arazi sahiplerinin emlak vergilerine yansıtılması oy birliği ile kabul edildi.

Karar doğrultusunda başlatılan uygulama, metruk yapıların ve bakımsız alanların çevreye zarar vermesini önlemeyi ve kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını amaçlıyor.