Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, harup üreticilerinin üretime devamlılığının sağlanması amacıyla “Karma Hayvan Yemi”, “Harup Ürünleri” ve “LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatif Ltd. (Binboğa Yem) ve/veya özel sektör firmalarına ürününü satan üreticilere” kilo başına 10 TL destekleme ödemesi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu bağlamda 911 üreticiye, teslim ettikleri 1.797.109 Kg harup ürününe karşılık 17.971.090,00 TL ödeme yapıldığı kaydedildi.

Üreticilerin, 10 TL destek prim hakkedişlerini 21 Nisan Pazartesi gününden itibaren Kooperatif Merkez Bankası ve bankanın ilgili şubelerinden alabilecekleri belirtildi.