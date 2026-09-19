Filo Jet faciasında kayıp ve hayatını kaybedenlerin yakınları dün Girne Kaza Mahkemesi önünde toplandı.

zanlılarının mahkemeye getirilmeleri öncesinde mahkemenin bulunduğu Mustafa Çağatay Caddesi her iki yönde trafiğe kapatıldı. Polis, mahkeme çevresinde de geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bu kapsamda, gemi faciasında yaşamını yitiren ve halen kayıp olan insanların ailelerini mahkeme önünden uzaklaştıran polis, ayrıca mahkeme önünde koridor oluşturarak, adeta etten bir duvar ördü.

Polis aracıyla mahkemeye getirilen zanlılar, yine geniş güvenlik önlemleri altında salona alındı.

Sabah saatlerinden itibaren Girne Kaza Mahkemesi önünde toplanan hayatını kaybeden ve kayıp yolcuların yakınları, zanlılara tepki gösterdi.

Aileler “Katiller” diye haykırdı; bazıları mahkeme duvarlarına çıktı, bazıları ise zanlıları taşıyan polis aracının önünü kesmeye çalıştı.

Evlatlarını ve yakınlarını kaybeden aileler adalet istedi, yaşananların hesabının sorulmasını talep etti. Kayıp yakınlarının aileleri ise sevdiklerinin naaşlarına bir an önce ulaşmak istediklerini söyledi.

Mahkeme önünde konuşan bazı aile yakınları, “Adalet arıyoruz. Bu işin peşini asla bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

İki evladını kaybeden bir baba ise yaşadığı acıyı, “İki evladımın hesabını kim verecek?” sözleriyle dile getirdi.

Bir başka aile yakını kaptana tepki göstererek, “Kaptanın gözümün içine bakarak konuşması lazım” dedi.

Filo Jet faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verilmesinin ardından, Girne Kaza Mahkemesi önünde bekleyen ailelerin tepkisi sürdü.

Zanlıların polis aracına bindirilerek mahkemeden çıkarılması sırasında öfkeli aile yakınları polis aracının peşinden giderken, sert ifadeler kullandı.

Yakınlarını kaybeden ve kayıplarından haber bekleyen aileler, zanlılara yönelik tepkilerini dile getirerek, “Arkanızda kim varsa Allah belasını versin” ifadelerini kullandı.