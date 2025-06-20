Geçen yıl, Güney'den Kuzey'e 640 kilo kaçak et geçirerek yakalanan Osman Şanlıel, dün gece yarısı yine 500 kilo kaçak etle yakalandı.

Gaziköy'de meydana gelen "Gümrüksüz Mal Tasarrufu" suçundan tutuklanan 40 yaşındaki Osman Şanlıel mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 19 Haziran 2025 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Gaziköy-Paşaköy arasında Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen Kaçak Et Kapanı operasyonu kapsamında Gaziköy'den Paşaköy istikametine doğru seyreden ve aşırı yük taşıdığı tespit edilen HA 204 plakalı aracın takibe alındığını söyledi.

Polis, araca dur ihtarı yapıldığını ancak sürücünün hızını artırarak yoluna devam ettiğini açıkladı.

Polis, aracın yol üzerinde bulunan çamurlu arazi içerisine saplandığını, sürücünün olay yerinden koşarak kaçtığını anlattı.

Polis, yapılan kontrolde araçta yaklaşık 5 ton Güney Kıbrıs Rum Yönetimi mühürlü et tespit edildiğini, akabinde aracın Osman Şanlıel adına kayıtlı olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak soruşturtma başlatıldığını, aracın konu tarihte gitmiş olduğu güzergahlar da olan kamera kayıtlarının

Zanlıya ait telefon dökümleri ve baz istasyonu kayıtlarının incelenmesi gerektiğini söyledi. Polis memuru, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu da kaydetti. Zanlının 2024 yılında da aynı suçtan açıkta meselesi bulunduğunu ve aleyhinde dosya tazmin edildiğini belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini ifade ederek, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.