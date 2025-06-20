Demirhan-Balıkesir’de Hüseyin Özgit Caddesi’nde yeni yapılan trafik ışıklarında önceki akşam saat 21.30 sıralarında, 20 yaşındaki Ahmet Kavan, ZE 558 plakalı salon araç ile kuzeye doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun sağından soluna doğru karşıdan karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki yaya Filiz Cıdık adlı kadına çarptı.

Kazada ağır şekilde yaralanan yaya Filiz Cıdık, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı, araç sürücüsü Ahmet Kavan tutuklandı.

Kazaya neden olan Ahmet Kavan dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, önceki akşam saat 21.30’da Balıkesir’de Hüseyin Özgit caddesinde zanlı Ahmet Kavan’ın ZE 558 plakalı aracıyla seyrederken bir evin önüne geldiğinde 60 yaşındaki Filiz Cıgıt’a aracın sol ön kısmı ile çarptığını belirtti.

Polis, Filiz Cıgıt’ın 112 acil Servis ambulansı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydetti. Cıgıt’ın kolunda ve kalçasında kırıklar oluştuğunu, beyin kanaması geçirdiğini söyleyerek, hayati tehlikesi bulunduğuna vurgu yaptı.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söyleyen polis, zanlının aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.