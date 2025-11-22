Lefkoşa bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

TMT mensubu, Lefkoşa Sancağı mücahit komutanlarından olan, Lefkoşa’nın sevilen çınarlarından Tuncay Apakgün bugün vefat etti.

KKTC’nin kuruluşundan sonra futbolda ilk şampiyon başkan olarak tarihe geçen, Yenicami Kulübü eski başkanlarından olan Tuncay Apakgün’ün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.