Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Bodrum FK'yı konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazandı. Galatasaray'ın gollerini Lucas Torreira ve Davinson Sanchez attı.

Galatasaray puanını 77 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Bodrum FK ise 34 puanda kaldı.

Galatasaray'da sarı kart gören Barış Alper Yılmaz gelecek hafta oynanacak Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

Maçın önemli anları:

3. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı korner vuruşunda Sipay Bodrum FK savunmasından seken topu penaltı noktası civarında bulunan Lemina kafayla Torrerira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncunun ceza yayı civarından bekletmeden yaptığı vuruşunda, kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı.

7. dakikada Osimhen'in topuk pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Lemina'nın şutunda, kaleci Sousa topu üstten kornere çeldi.

12. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde bulunan Osimhen, yaptığı kafa vuruşuyla topu üstten auta gönderdi.

18. dakikada Sara'nın yaklaşık 25 metreden çektiği şutta Ajeti'ye çarpan meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere çıktı.

25. dakikada Eren Elmalı'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra arka direğe doğru ortaladı. Osimhen'in altıpas üzerinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

26. dakikada Osimhen'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda, kaleci Sousa topu kornere gönderdi.

29. dakikada Galatasaray, golsüz eşitliği bozdu. Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Torreira, altıpas çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0

38. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Sousa'nın müdahalesinin ardından direğe çarptı. Dönen topu altıpas çizgisi üzerinde bulan Torreira'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

42. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltı VAR'dan döndü. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Galatasaraylı Gabriel Sara, Sipay Bodrum FK oyuncusu Ahmet Aslan ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından penaltı noktasını gösteren hakem Mehmet Türkmen, VAR'ın uyarısının ardından kararı iptal etti.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki maçta konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti.

52. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Abdülkerim Bardakcı, arka direğe doğru ortaladı. Bu noktada bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

58. dakikada Frankowski'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün, arka direğe doğru orta açtı. Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı.

63. dakikada Lemina'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Osimhen, Sipay Bodrum FK savunmasından sıyrıldıktan sonra altıpas çizgisi önünde vuruşunu yaptı. Kaleci Sousa, bu pozisyonda topu kornere çeldi.

81. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ahmed Kutucu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde Sipay Bodrum FK savunmasından seken topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Yunus Akgün, topu ceza sahası sol kanadından içeriye doğru çevirdi. Bu pozisyonda altıpas üzerinde bulunan Sanchez, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 2-0

Galatasaray, müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.