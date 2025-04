Afet ve Yangın Güvenliği Eğitimlerini sürdüren İntergaz Ltd. Elexus Hotel, Özeray Ltd. ve Yapım İnşaat Ltd’de eğitim ve tatbikatlar düzenledi

İntergaz Ltd. tarafından Elexus Hotel, Özeray Ltd. ve Yapım İnşaat Ltd.’de Afet ve Yangın Güvenliği Eğitimleri ve Tatbikatları düzenlendi.

İntergaz Ltd. sosyal sorumluluk kapsamında Elexus Hotel’de, 16 Nisan 2025 tarihinde, afet ve acil durumlarda kaçış, yangın güvenliği ve maske kullanımı konularında kapsamlı bir eğitim ve tatbikat düzenlendi.

Eğitim kapsamında personele, özellikle binalarda olası yangın durumlarına karşı nasıl hareket edilmesi gerektiği, tahliye süreçleri, yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı, yangınlara müdahalesini ve ekip koordinasyonu konularında hem teorik hem de uygulamalı bilgiler verildi. Gerçekleştirilen tatbikatla çalışanların acil durum senaryolarına karşı hazırlık düzeyleri gözlemlenirken, güvenlik prosedürleri pratikte test edildi.

Yangın güvenliği ve savunma konularındaki eğitim ve tatbikatı, İntergaz Ltd. danışmanı olan yangın danışmanı Resul Dilek tarafından, teorik ve uygulamalı olarak verilirken, özellikle maskenin doğru kullanımının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Yangın ve duman gibi tehlikeli ortamlarda, maskenin nasıl kullanılacağı ve hangi durumlarda hayatta kalmayı garantileyebileceği üzerinde duruldu. Katılımcılar, uygulamalı tatbikatlar ile bu bilgileri pekiştirme şansı buldu.

Eğitim ve tatbikatın amacı, katılımcıları afet ve yangın gibi acil durumlara karşı hazırlıklı hale getirmek ve hızlı, etkili müdahale yöntemleri konusunda bilinçlendirmekti. Eğitim sonunda, katılımcılar hem teorik hem de pratik anlamda afet anında güvenli bir şekilde hareket etme becerisini pekiştirdiler.

ÖZERAY LTD. VE YAPIM İNŞAAT LTD.E, YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İntergaz Ltd. yine iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde önemli bir farkındalık çalışmasına imza attı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden, Özeray Ltd. ile Yapım İnşaat Ltd’e, yangın güvenliği ve savunma konularındaki eğitim ve tatbikatı, İntergaz Ltd. danışmanı olan yangın danışmanı Resul Dilek tarafından, teorik ve uygulamalı olarak verildi.

İntergaz Ltd. yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bu tür eğitimlerin sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda çalışma ortamında güvenliğin sürdürülebilirliği açısından hayati bir unsur olduğu vurgulandı. İntergaz Ltd. sosyal sorumluluk kapsamında bu eğitim ve tatbikatlara devam ederken, Özeray Ltd. ile Yapım İnşaat Ltd. yetkililerine, çalışan güvenliğini merkeze alan yaklaşımıyla sektöründe örnek teşkil ettiği için de teşekkürlerini belirtti.