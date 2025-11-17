Futbol Tenisi Federasyonu tarafından 15 Kasım KKTC’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen kadınlar ve erkekler ikili Futbol Tenisi Şampiyonası Pazar günü gerçekleştirildi.
Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 15 Kasım Cumhuriyet Kupası kadınlar ve erkekler ikili kategorilerde gerçekleştirildi.
Maçlarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.
ERKEKLERDE
1.Adaspor ( Uğur Kaya, Ahmet Yeşil)
2.DAÜ (Hasan Özdemir, Sadi Yiğit)
3.Bekiroğulları (Mehmet Aksunlar, Süleyman Devecioğlu)
KADINLARDA
1.DAÜ
2.DTB
3.Akdenizspor