BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta ilk 2 haftada iki beraberlik alan Vadili Spor Kulübü’nün teknik direktörü Hişam Tarazi ve antrenörü Teysir Tarazi kulüpten ayrıldı.

Teysir Tarazi yaptığı açıklamada, “Başkanımıza, yönetim kurulumuza ve tüm sporcularımıza her şey için teşekkür ederim. Kulüpte geçirdiğim süre boyunca edindiğim deneyim ve dostluklar benim için çok değerli oldu” ifadelerini kullandı.

Kulüp yönetimi de her iki teknik adama, başkan ve yönetim kurulu olarak kulübe kattıkları değerler ve verdikleri emekler için teşekkürlerini iletti.

Vadili yönetimi dün yaptığı görüşmeler sonucunda antrenörlük görevi için Erkut Mantar ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre Mantar’ın yardımcılığını Arda Özkan üstlenecek.

Yeni teknik ekip, kulübün öncelikli hedefinin mevcut genç oyuncuların gelişimine öncelik vermek ve uzun vadeli bir yapılanmayla 1. Lig’e yükselmek olduğunu vurguladı.