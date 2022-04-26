Zümrütköy, Piro ile hazırlanıyor

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2. Ligi'nde 2021 – 2022 sezonunun grupları belli oldu.

7 grupta 6'şarlı takımın mücadele edeceği ligde gruplarını lider tamamlayan 7 takımla, en iyi 5 grup ikincisi bir üst tura çıkacak. 1. Grupta Akçay SK, Gayretköy GSK, Gaziveren SK, Poy Rent a Car Yeşilyurt SD ve Yedidalga SK ile mücadele edecek olan Zümrütköy SK sezona deneyimli teknik adam Mehmet Piro eşliğinde hazırlanıyor.

Sarı yeşilliler Mehmet Piro yönetiminde sezona iddialı hazırlanırlarken, başkan Metin Ertop da takımı antrenmanlarda yalnız bırakmıyor.



