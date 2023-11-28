Zirvedekiler koptu gidiyor

AKSA SÜPER LİG 10. HAFTA PANORAMASIAksa Süper Ligi 10. Haftası pazartesi akşamı oynanan Dumlupınar – Doğan T. Birliği maçı ile sona ererken lider Cihangir kayıpsız olarak liderliğini sürdürüyor.Konuk olduğu Gençlik Gücü’nü 4 -2 mağlup eden Cihangir 10’da 10 yaparken, takipçileri Mağusa Türk Gücü ile Dumlupınar takımları da haftayı kayıpsız geçerek 1 mağlubiyetle onu takip ediyorlar.Ligde ilk 3 sıra adeta ligden koparak zirve yarışına girerken, alt sıralarda ise ligin dibine yerleşen Yeniboğaziçi ile Türk Ocağı takımları da haftalar ilerledikçe direk düşme korkusunu hissetmeye başladılar. 10. hafta sonunda Yeniboğaziçi 1 puan ile ligin dibinde yer alırken 3 puanlı Türk Ocağı ise 15. sırada bulunmakta.Son haftalarda yükselişe geçen K.Kaymaklı bu hafta Lefkoşa derbisinde Yenicami’yi son dakikalarda bulduğu golle 3 – 2 mağlup ederek bir basamak daha yükselerek 13. sıraya yerleşti.Bu hafta süper ligde oynanan 8 maçın 5 maçını ev sahipleri, 2 maçı ise deplasman takımları kazanırken, bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu hafta 3 maç 3 -2’lik ev sahibi takım üstünlüğüyle tamamlanırken, golsüz maç olmadı.Ligde bu hafta kale ağları toplan 37 kez havalanarak maç başına 4,5 gol ortalamasının üzerine çıkılarak sezonun en gollü haftası oldu. En farklı galibiyeti Türk Ocağı deplasmanında 8 – 1’le MTG alırken, en az gol atılan maç ise Mesarya – A. Yeşilova arasında 1 – 0’lık maç oldu. Oynanan 8 maçın 5’inde toplam 7 penaltı golü atıldı.Bu hafta MTG’den Dinopeter hat-trick yaparken, Cihangir’den Muhittin, Karşıyaka’dan Diatta ve Lefke’den İssa ikişer gol atarak takımlarının galibiyetinde önemli rol oynadılar.Gol krallığı yarışında Muhittin 15 gole yükselirken, takipçisi Gençler Birliği’nden Sertan ise 10’e yükseldi. 3 gol atan Dinopeter ise 9 gole ulaştı.Bu hafta oynanan maçlarda toplam 39 satı kart gösterilirken, 2’de kırmızı kart çıktı. Ancak kırmızı kartlar Y. Dumlupınar – Doğan T. Birliği maçında her iki takımdan birer futbolcuya gösterildi.Ligin 10. Haftasında Lefkoşa derbisi olarak nitelendirilen K.Kaymaklı – Yenicami maçında rakibini 3 – 2 mağlup eden K.Kaymaklı hem alt sıralardan uzaklaşma adına hem de moral bulma adına önemli bir galibiyete imza atarak haftanın takımı olmayı hak etti.Süper Lig lideri Cihangir’in konuk olduğu G.Gücü’nü 4 -2 mağlup ederek 10’da 10 yaparak önemli bir istatistiğe sahip olmasında en büyük pay gerek oynattığı sistem gerekse takımını her maç iyi hazırlayan teknik direktör Toygar Davulcu’da. Bu nedenle bu hafta haftanın teknik direktörü Toygar Davulcu.Yonpaş Dumlupınar takımının son yıllarda alt yapısından çıkardığı gençlerden olan Mert Güçlücan, konuk ettikleri Doğan T. Birliği karşısında hem gol atarak hem de penaltı aldırarak galibiyette önemli bir paya sahip oldu.Oldukça tansiyonu yüksek bir maç olan Lefkoşa derbisinde düdük çalan Osman Özpaşa gerek pozisyonlara yakınlığı gerekse maçın skoruna etki edecek düdükler çalmayarak bu haftanın hakemi olmayı hak etti.Ercan (Mesarya), İssa (Lefke), Adjessa(Dumlupınar), Toure(Göçmenköy)Hasancan(Cihangir), Bilal (Göçmenköy), Selçuk(Cihangir), Mert(Mesarya), Kemal(Lefke), Erhun(MTG), Farouk (DTB), Mustafa Vardi (Karşıyaka), Şenol(MTG), Felix(K.Kaymaklı), Dinopeter(MTG)Çetinkaya-Göçmenköy: 1 – 1K.Kaymaklı-Yenicami: 3 – 2Lefke-PeraL.G.Birliği: 3 – 1Mesarya-A.Yeşilova: 1 – 0Türk Ocağı-MağusaT.Gücü: 1 – 8ChinaB.G.Gücü-Cihangir: 2 – 4M.Karşıyaka-Yeniboğaziçi: 3 – 2Yonpaş Dumlupınar-Doğan T.Birliği: 3 – 2Yenicami – MesaryaMTG – K.KaymaklıCihangir – M. KarşıyakaP. L. Gençler Birliği – Türk OcağıYeniboğaziçi- Y. DumlupınarA.Yeşilova – GöçmenköyC. B. Gençlik Gücü - Çetinkaya