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Zirvede Yeniboğaziçi fırtınası

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Zirvede Yeniboğaziçi fırtınası
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AKSA 1.LİG 23. HAFTA PANORAMASI
 
Aksa 1. Ligin 23. Haftası cumartesi ve Pazar günü oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, zirve yarışında olan üç ekipten sadece Yeniboğaziçi’nin kazandığı haftada Süper Lig kapışmasında heyecan daha da arttı.
Lider Miracle Karşıyaka’nın hafta içi Gençler Birliği deplasmanından galibiyetle dönmesi sonrası camiada şampiyonluk şarkıları söylenirken hafta sonu evinde Binatlı’ya mağlup olmasıyla moralleri bozuldu. Zirvenin takipçisi Baf Ülkü Yurdu’nun hafta içi Maraş deplasmanında hafta sonu ise evinde İncirli’ye yenilmesi sonrasında ikincilik koltuğunu kaptırdı. Hafta içi evinde Esentepe’ye kaybeden Yeniboğaziçi hafta sonu bölge derbisinde Mormenekşe’yi mağlup ederek 2. cilik koltuğuna oturarak süper lig yolunda önemli bir galibiyet elde etti.
Play-off hattındaki iki takım Esentepe ile P. Gençler Birliği karşılaşması ise berabere tamamlanınca her iki takım önemli 2 puan kaybetti. Play-off oynama hedefi olan Yalova ve Düzkaya da haftayı tek gollü galibiyetle kapatarak iddialarını sürdürdüler.
Düşme potasındaki iki takımın mücadelesinde ise Dörtyol konuk ettiği Yenierenköy’ü farklı mağlup ederek yeniden umutlanırken, İncirli takımının Bafdeplasmanından galip dönmesi alt sıralardaki heyecanı daha da artırdı.
Aksa 1. Ligin 23. Haftasında oynanan 7 maçın dördünü deplasman takımları ikisini ev sahipleri kazanırken, bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu hafta tüm maçlarda gol olurken, kale ağları 26 kez havalanarak maç başına 3,5 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.
Gol krallığı yarışında zirvede olan M.Karşıyaka futbolcusu İlyas Yılmaz bu hafta da 1 gol atarak 26 gole yükselirken, takipçisi Yeniboğaziçi’nden Turgut Kaçar 2 gol attığı haftada gol sayısını 23 yaparak zirveye bir adım daha yaklaştı.


Haftanın Takımı: Yeniboğaziçi
Hafta arası evinde beklenmedik bir yenilgi alan Yeniboğaziçi bölge derbisinde konuk olduğu Mormenekşe’yi farklı mağlup edip, iyi bir reaksiyon göstererek 2. sıraya yükseldi. 
 

Haftanın Futbolcusu: Süleyman Bayır(Dörtyol)
Kritik maçta takımı Dörtyol’a 1 gol 3 asist ile önemli katkı koyan Süleyman Bayır, saha içinde yaptığı motive edici konuşmalar ve doğru işlerle haftanın futbolcusu olmayı hak etti.
 

Haftanın Teknik Adamı: Kılıçali Kahraman(Yeniboğaziçi)
Hafta içinde Esentepe karşısında mağlup olan takımını iyi toparlayan Yeniboğaziçi teknik direktörü Kılıçali Kahraman, Mormenekşe karşısında yaptığı hamlelerle maçı ikinci devrede koparmayı başararak haftanın teknik adamı olmayı hak etti.
 
Haftanın Hakemi: Mehmet Sezener(Esentepe-Pera Gençler Birliği)
İki play-off takımı Esentepe ile Pera Gençler Birliği arasında oynanan zorlu karşılaşmada maç boyunca pozisyonlara yakın olarak yerinde düdükler çalan ve Esentepe’ye verdiği penaltıda da haklı olan Mehmet Sezener, yardımcılarıyla birlikte iyi bir maç çıkararak haftanın hakemi olmayı hak etti.
 
Haftanın Kareası:
Ali Karal (Düzkaya), Doğanalp Arıkan (Yeniboğaziçi), Volkan Göktürk(İncirli), Hasan Ağaç(Binatlı)
 
Haftanın Onbiri:
Uğur Şahin(Binatlı) , Ali(Yeniboğaziçi), Hasip(Yalova), Çağdaş(Binatlı), İsmet(PeraG.Birliği), Selkan (Dörtyol), Arda (Girne Halk Evi), Halit (İncirli), Furkan(Düzkaya), Turgut(Yeniboğaziçi), Vedat(İncirli)
 
 
Aksa 1.Lig 23.Hafta sonuçları
M. Karşıyaka-Binatlı: 1 – 2
Dörtyol-Yenierenköy: 5 – 1
Esentepe-Pera L. Gençler Birliği: 2 – 2
Baf Ülkü Yurdu-İncirli: 2 – 3
Mormenekşe-Yeniboğaziçi: 1 – 4
M.HacıaliYılmazköy-Düzkaya: 0 – 1
Girne Halk Evi-Lapta: 1 – 0
Yalova-Ünimar Maraş: 1 – 0
 
Aksa 1.Lig 24.Hafta programı:
Yeniboğaziçi – Girne H.Evi
Düzkaya – Unimar Maraş
Binatlı – Esentepe
Yenierenköy – M.Karşıyaka
İncirli – Yalova
Lapta – Baf Ülkü Yurdu
Pera Gençler Birliği – Mormenekşe
M.HacıaliYılmazköy - Dörtyol
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Karşıyaka ASK 23 16 2 5 67 25 42 50
2. Yeniboğaziçi DSK 23 13 5 5 59 26 33 44
3. Baf Ülkü Yurdu 23 13 4 6 47 27 20 43
4. Esentepe KKSK 23 11 8 4 48 24 24 41
5. Pera L. Gençler Birliği SK 23 10 9 4 43 29 14 39
6. Yalova SK 23 11 6 6 31 27 4 39
7. Düzkaya KOSK 23 11 5 7 39 29 10 38
8. Mormenekşe GBSK 23 8 7 8 39 38 1 31
9. Lapta TBSK 23 9 3 11 34 32 2 30
10. Binatlı YSK 23 8 6 9 35 36 -1 30
11. Girne Halk Evi 23 9 3 11 22 28 -6 30
12. Ünimar Maraş GSK 23 7 4 12 42 48 -6 25
13. M. HacıaliYılmazköy SK 23 6 7 10 31 43 -12 25
14. İncirli SK 23 4 6 13 24 54 -30 18
15. Dörtyol SK 23 4 4 15 22 56 -34 16
16. Yenierenköy TSK 23 3 3 17 29 90 -61 12
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