banner913
banner932
Gençler iyilik geleneğine sahip çıkıyor
Gençler iyilik geleneğine sahip çıkıyor
13 0
Kartingciler “Şampiyon Melekler” için yarıştı
Kartingciler “Şampiyon Melekler” için yarıştı
22 0
 
Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilkleri
Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilkleri
6 0
DSÖ'den Yemen'de artan kızamık ve çocuk felci vakalarına karşı uyarı
DSÖ'den Yemen'de artan kızamık ve çocuk felci vakalarına karşı uyarı
8 0
“7’den 70’e Her Gönülde Çanakkale” yürüyüşü düzenlendi
“7’den 70’e Her Gönülde Çanakkale” yürüyüşü düzenlendi
10 0
Kartal, şaha kalktı
Kartal, şaha kalktı
21 0
Lefkoşa, Girne ve Hamitköy’de trafik kazası…
Lefkoşa, Girne ve Hamitköy’de trafik kazası…
16 0
banner915

Zirvede MTG yalnızlaştı

banner476

banner825
Zirvede MTG yalnızlaştı
banner931
AKSA SÜPER LİG 21. HAFTA PANORAMASI
 
Aksa Süper Ligin 21. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan 7 maçla tamamlanırken, haftayı farklı K.Kaymaklı galibiyetiyle kapatan Mağusa Türk Gücü en yakın takipçisi Cihangir’in Yeşilova deplasmanından mağlubiyetle dönmesiyle aradaki puan farkını bir maç eksiğiyle 7 yaparak zirve yarışında yalnızlaştı.
İkinci devreye kötü başlayan Yenicami geçtiğimiz hafta Cihangir’i bu hafta ise Y.Dumlupınar’ı mağlup ederek yeniden çıkışa geçerken, Doğan Türk Birliği de konuk olduğu Göçmenköy’ü mağlup ederek ikinci devredeki ilk deplasman galibiyetini aldı.
Ligin son 5 sırasındaki takımlardan Çetinkaya haftayı maç yapmadan geçerken, Hamitköy konuk ettiği Mesarya’yla, Gençlik Gücü ve Gönyeli ise birbirleriyle yaptıkları maçlardan beraberlikle ayrılarak birer puanı hanelerine yazdırdılar.
Süper Ligin 21. haftasında oynanan 7 maçın 4 tanesini ev sahipleri, bir tanesini deplasman takımları kazanırken, iki maç ise beraberlikle tamamlandı.
Bu hafta golsüz maç olmazken, kale ağları 24 kez havalanarak maç başına 3,5 gol ortalamasına ulaşıldı. En farklı galibiyeti ise 5-0’lık skorla lider Mağusa Türk Gücü aldı.
Bu hafta oynanan karşılaşmaların tümünde sarı kart gösterilirken, kırmızı kart çıkmadı. Yedi maçta 36 sarı kart gösterilirken, en fazla kart 7 sarı kart ile Yeşilova-Cihangir maçında gösterildi.
Gol krallığı yarışında ise zirvedeki Cihangir futbolcusu 23 gollü Muhittin haftayı boş geçerken, takipçisi Yenicami futbolcusu Sylla’da gol atamayarak 16 golde kaldı.
 

Haftanın Takımı: Merit A. Yeşilova
Ligin ikinci devresinde çıkışa geçen Merit A. Yeşilova takımı konuk ettiği ligin zirve takipçisi Cihangir’i 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek çıkışını sürdürerek haftanın takımı olmayı hak etti.
 

Haftanın futbolcusu: Remzi Betmezoğlu(Türk Ocağı)
Girne ekibi Türk Ocağı’nın tecrübeli golcüsü Remzi Betmezoğlu, konuk ettikleri Lefke’yi attığı iki golle 2-0 mağlup ederek takımının 3 puana ulaşmasında büyük pay sahibi oldu.
 

Haftanın Teknik Direktörü: Ulus Nasıroğlu(Yenicami)
Süper Ligin Lefkoşa temsilcisi Yenicami geçtiğimiz haftaki Cihangir maçından sonra konuk ettiği Y.Dumlupınar’ı da mağlup ederken, bu galibiyette takımını iyi hazırlayarak onların geriye düşmelerine karşın oyundan kopmamalarını sağlayan teknik direktör Ulus Nasıroğlu önemli pay sahibi oldu 


Haftanın Hakemi: İsmail Ercan (Türk Ocağı – Lefke)
Hakem camiasının genç hakemlerinden olan İsmail Ercan bu sezon yönettiği ilk süper Lig maçı olan Türk Ocağı – Lefke maçında, yerinde düdükleri, yardımcılarıyla uyumlu bir şekilde iyi bir yönetim sergileyerek haftanın hakemi olmayı hak etti
 
Haftanın Kareası:
Mehmet Özeralp(Mesarya), Turgut Kaan(C. B. Gençlik Gücü), Kahraman Dönmez (Gönyeli), Cemal Yaşinses (M.A. Yeşilova)
 
Haftanın Takımı:
Kemal(MAY), Emin(D.T. B), Bilal (T.Ocağı), Koray(Yenicami), Çağrı (Mesarya), Ünal (MTG), Selçuk (MAY), Emre(MTG), Cemal (MAY), Remzi(T.Ocağı), Şenol(MTG)
 
 
AKSA Süper Lig 21. Hafta sonuçları
Hamitköy-Mesarya: 1 – 1
Yenicami-Y.Dumlupınar: 3 – 2
Gönyeli-ChinaB.G.Gücü 2 – 2
Göçmenköy-Doğan T.Birliği 1 – 2
MağusaT.Gücü-K.Kaymaklı 5 – 0
MeritA.Yeşilova-Cihangir 3 – 0
Türk Ocağı-Lefke 2 – 0
 
AKSA Süper Lig 22. Hafta programı
Doğan T. Birliği – C. B. Gençlik Gücü
Çetinkaya – Mağusa T. Gücü
Cihangir – Türk Ocağı
K. Kaymaklı – Gönyeli
Göçmenköy – Hamitköy
Mesarya – Yenicami
Y. Dumlupınar – M. A. Yeşilova
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 20 18 1 1 63 16 47 55
2. Cihangir GSK 21 15 3 3 48 26 22 48
3. Yenicami AK 21 12 6 3 45 30 15 42
4. Mesarya SK 20 11 6 3 37 18 19 39
5. Yonpaş Dumlupınar TSK 21 10 6 5 33 26 7 36
6. Doğan Türk Birliği 20 10 5 5 45 23 22 35
7. Lefke TSK 21 9 5 7 25 21 4 32
8. Merit Alsancak Yeşilova SK 21 6 6 9 29 40 -11 24
9. Türk Ocağı Limasol 21 6 2 13 23 30 -7 20
10. Küçük Kaymaklı TSK 20 6 2 12 26 42 -16 20
11. Çetinkaya TSK 20 4 4 12 18 41 -23 16
12. ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK 20 3 6 11 23 41 -18 15
13. Göçmenköy İYSK 20 3 5 12 26 49 -23 14
14. Hamitköy ŞHSK 21 3 3 15 19 40 -21 12
15. Gönyeli SK 20 2 4 14 23 57 -34 10
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.