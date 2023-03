Zirvede MTG yalnızlaştı

AKSA SÜPER LİG 21. HAFTA PANORAMASIAksa Süper Ligin 21. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan 7 maçla tamamlanırken, haftayı farklı K.Kaymaklı galibiyetiyle kapatan Mağusa Türk Gücü en yakın takipçisi Cihangir’in Yeşilova deplasmanından mağlubiyetle dönmesiyle aradaki puan farkını bir maç eksiğiyle 7 yaparak zirve yarışında yalnızlaştı.İkinci devreye kötü başlayan Yenicami geçtiğimiz hafta Cihangir’i bu hafta ise Y.Dumlupınar’ı mağlup ederek yeniden çıkışa geçerken, Doğan Türk Birliği de konuk olduğu Göçmenköy’ü mağlup ederek ikinci devredeki ilk deplasman galibiyetini aldı.Ligin son 5 sırasındaki takımlardan Çetinkaya haftayı maç yapmadan geçerken, Hamitköy konuk ettiği Mesarya’yla, Gençlik Gücü ve Gönyeli ise birbirleriyle yaptıkları maçlardan beraberlikle ayrılarak birer puanı hanelerine yazdırdılar.Süper Ligin 21. haftasında oynanan 7 maçın 4 tanesini ev sahipleri, bir tanesini deplasman takımları kazanırken, iki maç ise beraberlikle tamamlandı.Bu hafta golsüz maç olmazken, kale ağları 24 kez havalanarak maç başına 3,5 gol ortalamasına ulaşıldı. En farklı galibiyeti ise 5-0’lık skorla lider Mağusa Türk Gücü aldı.Bu hafta oynanan karşılaşmaların tümünde sarı kart gösterilirken, kırmızı kart çıkmadı. Yedi maçta 36 sarı kart gösterilirken, en fazla kart 7 sarı kart ile Yeşilova-Cihangir maçında gösterildi.Gol krallığı yarışında ise zirvedeki Cihangir futbolcusu 23 gollü Muhittin haftayı boş geçerken, takipçisi Yenicami futbolcusu Sylla’da gol atamayarak 16 golde kaldı.Ligin ikinci devresinde çıkışa geçen Merit A. Yeşilova takımı konuk ettiği ligin zirve takipçisi Cihangir’i 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek çıkışını sürdürerek haftanın takımı olmayı hak etti.Girne ekibi Türk Ocağı’nın tecrübeli golcüsü Remzi Betmezoğlu, konuk ettikleri Lefke’yi attığı iki golle 2-0 mağlup ederek takımının 3 puana ulaşmasında büyük pay sahibi oldu.Süper Ligin Lefkoşa temsilcisi Yenicami geçtiğimiz haftaki Cihangir maçından sonra konuk ettiği Y.Dumlupınar’ı da mağlup ederken, bu galibiyette takımını iyi hazırlayarak onların geriye düşmelerine karşın oyundan kopmamalarını sağlayan teknik direktör Ulus Nasıroğlu önemli pay sahibi olduHakem camiasının genç hakemlerinden olan İsmail Ercan bu sezon yönettiği ilk süper Lig maçı olan Türk Ocağı – Lefke maçında, yerinde düdükleri, yardımcılarıyla uyumlu bir şekilde iyi bir yönetim sergileyerek haftanın hakemi olmayı hak ettiMehmet Özeralp(Mesarya), Turgut Kaan(C. B. Gençlik Gücü), Kahraman Dönmez (Gönyeli), Cemal Yaşinses (M.A. Yeşilova)Kemal(MAY), Emin(D.T. B), Bilal (T.Ocağı), Koray(Yenicami), Çağrı (Mesarya), Ünal (MTG), Selçuk (MAY), Emre(MTG), Cemal (MAY), Remzi(T.Ocağı), Şenol(MTG)Hamitköy-Mesarya: 1 – 1Yenicami-Y.Dumlupınar: 3 – 2Gönyeli-ChinaB.G.Gücü 2 – 2Göçmenköy-Doğan T.Birliği 1 – 2MağusaT.Gücü-K.Kaymaklı 5 – 0MeritA.Yeşilova-Cihangir 3 – 0Türk Ocağı-Lefke 2 – 0Doğan T. Birliği – C. B. Gençlik GücüÇetinkaya – Mağusa T. GücüCihangir – Türk OcağıK. Kaymaklı – GönyeliGöçmenköy – HamitköyMesarya – YenicamiY. Dumlupınar – M. A. Yeşilova