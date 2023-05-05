Zihni menüsküs ameliyatı oldu

Ülkemizin yetiştirdiği genç futbolculardan olan ve futbol hayatını Türkiye’de sürdüren Zihni Temelci, yaşadığı menüsküs sakatlığı nedeniyle dün ameliyat oldu.

İstanbul’da özel bir hastanede yapılan ameliyat başarılı geçti.

Konuyla ilgili olarak Zihni Temelci sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Başarılı geçen sağ diz menüsküs ameliyatımı gerçekleştiren sayın Dr. Sarper Çetinkaya hocama sonsuz teşekkürler. Şimdi daha iyi ve güçlü dönme zamanı”



