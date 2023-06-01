Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda finalin adı belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda finalistler belli oldu. Rakiplerini mağlup eden China Bazaar Gençlik Gücü TSK ile Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi takımları kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek. Final karşılaşması 7 Haziran 2023 Çarşamba akşamı saat 19.00'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak.



China Bazaar Gençlik Gücü takımı final yolculuğunda çeyrek finalde Küçük Kaymaklı'yı, yarı finalde ise Yonpaş Dumlupınar'ı elerken, Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi de çeyrek finalde Merit Alsancak Yeşilova'yı, yarı finalde ise Vadili'yi mağlup ederek finale yükseldi.

