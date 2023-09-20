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Yunusların yabancıları Nijerya’dan

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Yunusların yabancıları Nijerya’dan
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Süper Lig’in yeni ekibi Pera Larnaka Gençler Birliği, 2023 – 2024 sezonunda kadrosunda bulunduracağı 2 yabancı futbolcusunu da belirledi. 90. kuruluş yılında Süper Lig’de mücadele edecek olan Pera L.Gençler Birliği, Nijeryalı Peter Obochi ve Gabriel Bawa ile anlaştı.
Geçtiğimiz sezon Göçmenköy ile antrenmanlara çıkan hücuma yönelik orta saha oyuncusu Gabriel Bawa, yeni sezonda Larnaka Gençler Birliği, forması giyecek.
26 yaşında ve 1,83 boyunda sağ ayaklı diğer yabancısı Peter Obochi ise Nijerya Süper Lig ekiplerinden Pleatu takımında forma giydi.
 
 
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