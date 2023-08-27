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Yunus Akgün, Leicester City'de

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Yunus Akgün, Leicester City'de
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 Galatasaray Kulübü, Yunus Akgün’ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Leicester City ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre Leicester City Football Club Limited, şirketimize 500.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9.000.000 eurodur. Ayrıca, Leicester City Football Club Limited‘e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %15'i şirketimize ödenecektir." ifadeleri yer aldı.
 
 
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