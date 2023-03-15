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Yılmazköy, yeni tribünleri önünde galibiyet arayacak

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Yılmazköy, yeni tribünleri önünde galibiyet arayacak
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Aksa 1. Lig ekibi Mustafa Hacıali Yılmazköy’ü yeni tribün heyecanı sardı. Yılmazköy yeni tribünleri önünde Binatlı'yı sahasında ağırlayacak. 
Tamamlanan tribünle birlikte maça büyük ilgi gösterilmesi beklenirken, Mustafa HacıaliYılmazköy rakibini ilk maçta olduğu gibi bu maçta da mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.
Bu arada kulüp yönetimi tribünde emeği geçen Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu'na teşekkür etti.
 
 
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