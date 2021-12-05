Yeşilova,Vakkas’la yürüyor

Merit Alsancak Yeşilova, lig sonuncusu Baf Ülkü Yurdu karşısında tek golle galip gelebildi. Fidelis ve Yasin’den yoksunolan Yeşilova’yı yine Vakkas güldürdü. Orçun Volkan yönetiminde ilk maçına çıkan Baf Ülkü Yurdu’nun bir topu direkten dönerken ev sahibi ekip 12.haftayı da galibiyetsiz tamamladı.



Hakemler: KeremEran, Yusuf Bakar, HakanGök

BÜY: Erdoğan, İbrahim Hatay, Ekrem, HasanSedatgil, Doğan (65.Dk Yusuf), Mustafa Yorulmaz, Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Ömer (46.Dk Mehmet Eren), HüseyinPaşa, Onur(72.Dk Hürcan) (81.Dk Osman)

M.A.Yeşilova: Kemal, Emin (10.Dk Memduh), Mejdi, Aksel (35.Dk Mehmet Tekin), Bayram, Eyüp (66.Dk Volkan), ÖmerGül, Vakkas, Gökhan, Mustafa Vardi, Billy Osman

Goller: 27.Dk Vakkas (M.A.Yeşilova)



Niyazi ERGÜLEN

Aksa Süper Lig'in 12.haftasında Merit Alsancak Yeşilova, ligin son sırasındaki

27.Dk. Yeşilova atağında Billy’in pasıyla kaleci Erdoğan ile karşı karşıya kalan Vakkas vuruşunda topu filelere gönderdi. BÜY 0-1 M.A.Yeşilova

55.Dk: Baf Ülkü Yurdu atağında Mustafa Yorulmaz orta alandan hızla rakip ceza alanına yöneldi ve vuruşunu yaptı ancak top direkten geri geldi.

81.Dk: Kaleci Erdoğan’ın hatasında seken topta Yeşilova’da Mehmet topu önünde buldu ancak vuruşunda top az farkla üstten dışarıya gitti.

Bu sonuçla Merit Alsancak Yeşilova puanını 25'e yükseltirken, Baf Ülkü Yurdu 3 puanda kaldı ve 12 hafta sonunda henüz galibiyetle tanışamadı. Merit Alsancak Yeşilova gelecek hafta kendi evinde Lefke'yi konuk ederken, Baf Ülkü Yurdu ise Türk Ocağı Limasol ile yine kendi evinde oynayacak.



Stadyum:Güzelyurt Üner Berkalp StadıHakemler: KeremEran, Yusuf Bakar, HakanGökBÜY: Erdoğan, İbrahim Hatay, Ekrem, HasanSedatgil, Doğan (65.Dk Yusuf), Mustafa Yorulmaz, Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Ömer (46.Dk Mehmet Eren), HüseyinPaşa, Onur(72.Dk Hürcan) (81.Dk Osman)M.A.Yeşilova: Kemal, Emin (10.Dk Memduh), Mejdi, Aksel (35.Dk Mehmet Tekin), Bayram, Eyüp (66.Dk Volkan), ÖmerGül, Vakkas, Gökhan, Mustafa Vardi, Billy OsmanGoller: 27.Dk Vakkas (M.A.Yeşilova)Aksa Süper Lig'in 12.haftasında Merit Alsancak Yeşilova, ligin son sırasındaki Baf Ülkü Yurdu deplasmanındaydı. Karşılaşmadan M.Alsancak.Yeşilova karşılaşmadan zor da olsa galip ayrılmayı başardı. Yeşilova’nın galibiyet golünü Vakkas attı. Yeşilova’da Emin ve Aksel sakatlanarak oyuna devam edemedi.27.Dk. Yeşilova atağında Billy’in pasıyla kaleci Erdoğan ile karşı karşıya kalan Vakkas vuruşunda topu filelere gönderdi. BÜY 0-1 M.A.Yeşilova55.Dk: Baf Ülkü Yurdu atağında Mustafa Yorulmaz orta alandan hızla rakip ceza alanına yöneldi ve vuruşunu yaptı ancak top direkten geri geldi.81.Dk: Kaleci Erdoğan’ın hatasında seken topta Yeşilova’da Mehmet topu önünde buldu ancak vuruşunda top az farkla üstten dışarıya gitti.Bu sonuçla Merit Alsancak Yeşilova puanını 25'e yükseltirken, Baf Ülkü Yurdu 3 puanda kaldı ve 12 hafta sonunda henüz galibiyetle tanışamadı. Merit Alsancak Yeşilova gelecek hafta kendi evinde Lefke'yi konuk ederken, Baf Ülkü Yurdu ise Türk Ocağı Limasol ile yine kendi evinde oynayacak.