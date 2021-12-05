Yeşilova,Vakkas’la yürüyor

Stadyum:Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: KeremEran, Yusuf Bakar, HakanGök
BÜY: Erdoğan, İbrahim Hatay, Ekrem, HasanSedatgil, Doğan (65.Dk Yusuf), Mustafa Yorulmaz, Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Ömer (46.Dk Mehmet Eren), HüseyinPaşa, Onur(72.Dk Hürcan) (81.Dk Osman)
M.A.Yeşilova: Kemal, Emin (10.Dk Memduh), Mejdi, Aksel (35.Dk Mehmet Tekin), Bayram, Eyüp (66.Dk Volkan), ÖmerGül, Vakkas, Gökhan, Mustafa Vardi, Billy Osman
Goller: 27.Dk Vakkas (M.A.Yeşilova)
Niyazi ERGÜLEN
Aksa Süper Lig'in 12.haftasında Merit Alsancak Yeşilova, ligin son sırasındaki Baf Ülkü Yurdudeplasmanındaydı. Karşılaşmadan M.Alsancak.Yeşilova karşılaşmadan zor da olsa galip ayrılmayı başardı. Yeşilova’nın galibiyet golünü Vakkas attı. Yeşilova’da Emin ve Aksel sakatlanarak oyuna devam edemedi.
27.Dk. Yeşilova atağında Billy’in pasıyla kaleci Erdoğan ile karşı karşıya kalan Vakkas vuruşunda topu filelere gönderdi. BÜY 0-1 M.A.Yeşilova
55.Dk: Baf Ülkü Yurdu atağında Mustafa Yorulmaz orta alandan hızla rakip ceza alanına yöneldi ve vuruşunu yaptı ancak top direkten geri geldi.
81.Dk: Kaleci Erdoğan’ın hatasında seken topta Yeşilova’da Mehmet topu önünde buldu ancak vuruşunda top az farkla üstten dışarıya gitti.
Bu sonuçla Merit Alsancak Yeşilova puanını 25'e yükseltirken, Baf Ülkü Yurdu 3 puanda kaldı ve 12 hafta sonunda henüz galibiyetle tanışamadı. Merit Alsancak Yeşilova gelecek hafta kendi evinde Lefke'yi konuk ederken, Baf Ülkü Yurdu ise Türk Ocağı Limasol ile yine kendi evinde oynayacak.
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