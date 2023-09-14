banner913
banner932
Yiğitler-Pile yolu çalışmaları sürüyor
Yiğitler-Pile yolu çalışmaları sürüyor
41 0
İnstagram ve Sosyal Medya'daki Sahte Çekilişlere Dikkat
İnstagram ve Sosyal Medya'daki Sahte Çekilişlere Dikkat
15 0
 
Ali Sarıkaya, Top Model Of Universe’de KKTC’yi temsil edecek
Ali Sarıkaya, Top Model Of Universe’de KKTC’yi temsil edecek
24 0
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak isteniyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak isteniyor
15 0
Evinden ayrılıp teknede yaşamaya başladı
Evinden ayrılıp teknede yaşamaya başladı
201 0
Devletin zirvesinden “Günsel” çıkarması
Devletin zirvesinden “Günsel” çıkarması
22 0
Hindistan'da 58 yıl önceki hırsızlık olayının zanlısı 78 yaşında yakalandı
Hindistan'da 58 yıl önceki hırsızlık olayının zanlısı 78 yaşında yakalandı
19 0
banner964

Yeşilova’nın yabancısı Fildişi Sahilleri’nden

banner476

banner974
Yeşilova’nın yabancısı Fildişi Sahilleri’nden
banner971
Süper Ligim Girne bölgesi ekiplerinden Alsancak Yeşilova, 2 yabancı futbolcu hakkından birini Fildişi Sahillerinden Aubin Jean Marcel Nogbou’dan yana kullandı. AubinNogbou, kulüp başkanı Redif Nurel ile el sıkışarak kendisini yeşil beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. MarcelNogbou, takımının önceki gün Yenicami’yi 3 – 0 mağlup ettiği hazırlık maçında başarılı bir performans sergiledi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.