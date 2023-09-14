Yeşilova’nın yabancısı Fildişi Sahilleri’nden

Süper Ligim Girne bölgesi ekiplerinden Alsancak Yeşilova, 2 yabancı futbolcu hakkından birini Fildişi Sahillerinden Aubin Jean Marcel Nogbou’dan yana kullandı. AubinNogbou, kulüp başkanı Redif Nurel ile el sıkışarak kendisini yeşil beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. MarcelNogbou, takımının önceki gün Yenicami’yi 3 – 0 mağlup ettiği hazırlık maçında başarılı bir performans sergiledi.

