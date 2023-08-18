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Yeşilova’dan kaleye takviye

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Yeşilova’dan kaleye takviye
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Süper Lig ekiplerinden Alsancak Yeşilova kaleci Cem Dursun Ateş'i Doğan Türk Birliği’nden kiralık olarak kadrosuna kattı.
Yeşil beyazlı ekip, Ateş'e bugün imzayı attırdı. 
Dursun Cem Ateş, son olarak geçen sezonun ikinci devresinde Cihangir'in kalesini korumuştu.  
 
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