Yeşilova’dan Agoha bombası

Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Ligin Girne bölgesi ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova Yönetimi yeni sezon hazırlıklarına başlarken, transferde hareketlendi.
Merit Alsancak Yeşilova geride kalan sezonun ikinci devresinde Çetinkaya forması giyen ve attığı gollerle takımını Süper Lig’de tutan Sampson Agoha ile anlaştı.
Sampson Agoha bugün attığı imza ile yeşil beyazlılara transfer oldu.
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