Yeşilova’da Cambulat pes etti

Necati KÜLAHLILAR
AKSA liglerinde ikinci devrenin başlamasına kısa süre kala Süper lig temsilcisi Merit Alsancak Yeşilova’da Teknik direktör Şenol Canbulat görevi bıraktığını spor servisimiz ile paylaştı.
Ligin ilk yarısında yine ayrılıp geri döndüğünü ancak bu kez dönüşün olmayacağını belirten Canbulat şunları söyledi; “Enerjim çok düştü, ve gerçekten çok yoruldum. Çok güzel bu camiada çok kaliteli ve keyifli birliktelikler başarılar geçirdim. Ancak bu şartlarda devam etmek gerçekten zor. Başta Başkan Redif Nurel, As Başkan Yavuz Kutlu’ya teknik ekibime ve kaliteli oyuncu grubuna her şey için teşekkür ederim” diyen Şenol Canbulat Merit Alsancak Yeşilova takımına ligin ikinci yarısında başarı diledi.
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