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Yeşilova ve Redif Nurel disipline sevk edildi

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Yeşilova ve Redif Nurel disipline sevk edildi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Soruşturma Merci, Merit Alsancak Yeşilova kulübü ve başkanı Redif Nurel'i Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Konu ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
29 Nisan 2022 tarihinde Merit Alsancak Yeşilova SK ile Mesarya SK arasında oynanan AKSA Süper Lig 29. hafta müsabakasında, 2919 lisans numaralı Merit Alsancak Yeşilova SK kulüp başkanının müsabaka hakemlerine yönelik küfürlü, kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan ve tehdit içerikli söylemlerinden dolayı KTFF Disiplin Talimatının 41. maddesi uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine;
Yine aynı maçta, Merit Alsancak Yeşilova SK taraftarlarının yaratmış olduğu saha olaylarından dolayı, Merit Alsancak Yeşilova SK’nın, KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verildi.
 
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