Yeşilova sahası ve basın tribünü ışıldıyor

Necat KÜLAHLILAR
Aksa Süper Lig takımlarından Merit Alsancak Yeşilova’nın yıllar sonra tamamlanarak hizmete açılan Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nın çim zemininin ardından basın tribünü de tamamlanarak hizmete açıldı.
Merit Alsancak Yeşilova Başkanı Redif Nurel basın tribününü tamamen kendi kaynaklarından yaptıklarını belirterek basın çalışanlarının daha rahat çalışması için bitirerek hizmete sunduklarını vurguladı.
Evinde son iki maçını ışıl ışıl parlayan çim zeminde oynayan Merit A. Yeşilova bu maçları kazanarak çıkışa geçti
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.