Yeşilova sahası ve basın tribünü ışıldıyor

Necat KÜLAHLILARAksa Süper Lig takımlarından Merit Alsancak Yeşilova’nın yıllar sonra tamamlanarak hizmete açılan Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nın çim zemininin ardından basın tribünü de tamamlanarak hizmete açıldı.Merit Alsancak Yeşilova Başkanı Redif Nurel basın tribününü tamamen kendi kaynaklarından yaptıklarını belirterek basın çalışanlarının daha rahat çalışması için bitirerek hizmete sunduklarını vurguladı.Evinde son iki maçını ışıl ışıl parlayan çim zeminde oynayan Merit A. Yeşilova bu maçları kazanarak çıkışa geçti