Yeşilova, evine galibiyetle döndü

Yeşilova, yaklaşık 3 aradan sonra çim zemine kavuşan kendi sahasında oynadığı ilk maç olan Çetinkaya’yı 5 – 3 mağlup ederek evine galibiyetle döndü

Stadyum:Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler:Turgay Misk, Arif Malek, Özal Çağlayan

Yeşilova: Kemal, Mehmet Fatih (46.Dk Memduh), Bayram (84.Dk Güvenç),Mejdi, Mustafa Vardi, Yasin, Fidelis,CemalYaşınses (63.Dk Mehmet Kum),Gökhan,Vakkas (14.Dk Selçuk),Billy Osman

Çetinkaya: Kani, Burak, Mehmet Söker, Agit,Osman, Cemal Kurt, Eren, Recep, Agoha, Ramadan (78.DK Berkant), Çağlar (90.Dk Atakan)

Goller: 7.Dk Fidelis,8.Dk Billy Osman, 37.Dk Cemal Yaşınses, 53.Dk Selçuk, 90.Dk Mejdi(Yeşilova) -33 ve 42.Dk Çağlar, 45.Dk Agoha (Çetinkaya)

Kırmızı kartlar: 90+2.Dk Yasin (Yeşilova)- 90.Dk Kani (Çetinkaya)



AKSA Süper Ligin 19. Haftasında Merit AlsancakYeşilova, yaklaşık 3 yıl aradan sonra kendi sahası olan Mustafa Hidayet Çağlar Stadında Çetinkaya’yı konuk etti. Bol gollü geçen karşılaşmanın galibi 5-3’lük skorla M.A. Yeşilova oldu.

2.Dk: Fidelis'in serbest vuruştan kullandığı top karambol sonucu Cemal Yaşınses'in önünde kaldı. Şutunda kaleci Kani topu kornere çeldi.

7.Dk: Recep ceza sahasın yayı üzerinde Vakkas'ı düşürdü. Fidelis'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Kani'nin sağından ağlara gitti. Yeşilova 1-0 Çetinkaya

8.Dk: Çetinkaya savunmasında defans arkasına gönderilen topta Agit kafası ile topu kaleci Kani'ye yollamak istedi fakat bu top kısa düşünce Billy Mehmet araya girdi. Aşırtma vuruşunda top ağlara gitti. Yeşilova 2-0 Çetinkaya

14.Dk: Kullanılan köşe vuruşunda Çetinkaya'da Burak kafayı vurdu. Kaleci Kemal yakın mesafeden topu kornere çeldi.

33.Dk: Çetinkaya kontra atakta golü buldu. Agoha-Cemal işbirliğinde Agoha'nın şutu kaleci Kemal'den döndü. Dönen topu Çağlar ağlara gönderdi. Yeşilova 2-1 Çetinkaya

37.Dk: M.A.Y. atağında yapılan güzel ortaya Cemal Yaşınses çok güzel bir vuruş yaptı ve topu Kani'nin solundan ağlara gönderdi. Yeşilova 3-1 Çetinkaya

42.Dk: Çetinkaya golü yine kontra ataktan buldu. Agoha süratini konuşturdu ve Bayram'ı rahat şekilde geçerek topu boş durumda bulunan Çağlar'a çevirdi. Çağlar ise kafası ile topu ağlara gönderdi. Yeşilova 3-2 Çetinkaya

45.Dk: Cemal'ın muhteşem ara pası Agoha'yı bir anda kaleci ile karşı karşıya bıraktı. Sağ ayağı ile temiz ve düzgün bir vuruş yapan Agoha Çetinkaya'ya beraberliği getirdi. Yeşilova 3-3 Çetinkaya

53.Dk:Çetinkaya savunmasında Agit’in hatalı pası sonrası topu alan Cemal Yaşınses’in vuruşunda top kaleci Kani’den geri geldi. Dönen topu alan Billy, pasını boştaki Selçuk’a aktardı ve Selçuk vuruşunda topu filelere gönderdi. Yeşilova 4-3 Çetinkaya

69.Dk: Çetinkaya atağında Agoha ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda top direkten geldi.

90.Dk: Yeşilova atağında Güvenç ceza alanı içerisinde kaleci Kani’nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Turgay Misk penaltı noktasını gösterdi ve kaleci Kani kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Atışı kullanan Mejdi topu filelere gönderdi Yeşilova 5-3 Çetinkaya

90+2.Dk: Yeşilova’da Yasin rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



