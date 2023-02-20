Yeşilova'da iki futbolcu süresiz kadro dışı

AKSA Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova’da İki futbolcunun kadro dışı bırakıldıkları açıklandı.
Defans futbolcusu Galip Albayrak ve EyyüpÖztep'in süresiz kadro dışı bırakıldılar.
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