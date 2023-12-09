Yeşilova, başkentte hayata döndü

Süper Ligin 12. haftasında Yeşilova konuk olduğu Çetinkaya karşısında 2-1 geriye düştüğü mücadeleden 3 – 2 galip ayrılarak iki hafta sonra 3 puan alarak rahat bir nefes aldı

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Sertan Alkın, Arif Malek

Çetinkaya: Kemal, Muammer (80’Tunahan) Agit, Batuhan, Recep, Hamit, Behiç, Cemal, Yasin, Ernest, Osita (75’Çağdaş)

Alsancak Yeşilova: Dursun, Mejdi (87’Yakup) Billy Mehmet, Memduh, Halil, Aksel (55’Burak) M.Tekin, Cemal (55’Fatih) Gökhan (76’Hamis) Vakkas, Marcel

Goller: 12’Osita, 40’Ernest(P) (Çetinkaya) 36’Billy Mehmet, 66’Gökhan, 81’Hamis (A.Yeşilova)

Kırmızı Kart: 65’Behiç Kum (Çetinkaya)



Aksa Süper Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takım Çetinkaya ile Alsancak Yeşilova arasındaki mücadelede iki kez skor avantajı yakalayan Çetinkaya karşısında direnç gösteren Alsancak Yeşilova sahadan 3-2 galip ayrılarak çok kritik 3 puanın sahibi oldu.

5.dakikada gelişen Çetinkaya atağında Osita ceza alanı içinde düşürüldü ve Utku Hamamcıoğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Behiç’in vuruşu Dursun ayakları ile çıkardı.

12.dakikada Çetinkaya atağında Muammer sağdan topu 20 metre taşıdı kestiği ortayı Osita filelere gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

14.dakikada bir başka Çetinkaya atağında Osita kaleci Kemal ile karşı karşıya yaptığı vuruşunda Dursun Cem çıkardı..

33.dakikada Marcel’in Memduh’a aktardığı pasta kaleci ile çapraz pozisyonda karşı karşıya kalan Memduh vuruşunda topu dışarı attı.

36.dakikada gelişen Yeşilova atağında ceza alanına aktırılan topta uzak noktada Billy Mehmet topla buluştu zor noktadan vuruşunda top ağlara gitti 1-1.

40.dakikada Alsancak Yeşilova ceza alanı içinde Ernest ile girdiği pozisyonda tökezleyen Mejdi topu elleyince Utku Hamamcıoğlu penaltı noktasını gösterdi ve atışı kullanan Ernest topu ağlara gönderdi 2-1.

56.dakikada Alsancak Yeşilova frikik atışı kazandı ve Fatih Parlık’ın güzel vuruşunu Kemal doksandan kornere çeldi.

65.dakikada soldan Vakkas’ın ortasında uzak kale direğinin bulunduğu yerden Gökhan vurdu ve topu ağlara gönderdi 2-2.

81.dakikada gelişen Alsancak Yeşilova atağında Marcel sağdan topu altı pas içine gönderdi ve Hamis topu ağlara göndererek skoru 2-3 yaptı.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

