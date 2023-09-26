banner913
banner932
13 0
UBP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu yeni Başkan Savaşan başkanlığında ilk toplantısını yaptı
UBP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu yeni Başkan Savaşan başkanlığında ilk toplantısını yaptı
16 0
 
Din Gör-Sen: “Peygamber efendimizin hayatı güzel ahlakı ,doğruluğu tesis ile geçmiştir”
Din Gör-Sen: “Peygamber efendimizin hayatı güzel ahlakı ,doğruluğu tesis ile geçmiştir”
15 0
Güçlü mesajlar veren bir kitap: “Lambousa Prensesi”
Güçlü mesajlar veren bir kitap: “Lambousa Prensesi”
27 0
Gönyeli Çemberi’nde muhteşem gençlik festivali
Gönyeli Çemberi’nde muhteşem gençlik festivali
41 0
Mormenekşe, uzatmada yıkıldı
Mormenekşe, uzatmada yıkıldı
47 0
Ruso’da kazanan GG oldu
Ruso’da kazanan GG oldu
22 0
banner964

Yenilenen Disiplin Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

banner476

banner974
Yenilenen Disiplin Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi
banner971
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 2023-2024 sezonunun ilk disiplin kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda başkan Av. Gizem Bahri Soydan, Başkanvekili Av. Cemal Gündüz ve üyeler Av. Savaş Çakıcı, Av. Alpar Ulual ve Av. Macit Şefik yer aldı.
Disiplin Kurulu Başkanı Gizem Bahri Soydan, 2023-2024 sezonunun tüm takımlara hayırlı olmasını ve tüm takımların sağlıklı bir sezon geçirmelerini diledi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.