Yenilenen Disiplin Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 2023-2024 sezonunun ilk disiplin kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda başkan Av. Gizem Bahri Soydan, Başkanvekili Av. Cemal Gündüz ve üyeler Av. Savaş Çakıcı, Av. Alpar Ulual ve Av. Macit Şefik yer aldı.
Disiplin Kurulu Başkanı Gizem Bahri Soydan, 2023-2024 sezonunun tüm takımlara hayırlı olmasını ve tüm takımların sağlıklı bir sezon geçirmelerini diledi.
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