Yenierenköy isim sponsorunu buldu

BTM 1. Lig ekibi Yenierenköy'de kulübün ismi yapılan sponsorluk anlaşması sonrasında Zella Real EstatesYenierenköy Türk Spor Kulübü olarak değişti.

Geçtiğimiz sezon Aksa 1. Lig’de mücadele eden ancak ligi sonuncu tamamlayarak BTM 1. Lig’e düşen Yenierenköy’de Kufi Tulga başkanlığındaki yönetim kurulu yaptığı çalışmalarla takıma yeni isimler katarken, kulübün isim sponsorluğu için Zella Real Estate direktörü Ekrem Akın ile yapılan görüşmede anlaşmaya varılarak isim sponsoru olarak belirlendi.



