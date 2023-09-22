Yenicami’nin dinamosu ilk 2 haftayı kaçıracak

Aksa Süper Lig’in ilk haftasında 24 Eylül Pazar günü saat 16.30’da Larnaka Gençler Birliği’ni konuk edecek olan Yenicami orta sahanın dinamosundan eksik olarak maça çıkacak.

Atatürk Stadı’ndaki maçta Yenicami’nin en önemli oyuncularından Mehmet Çavuş forma giyemeyecek. Geçtiğimiz sezonki sakatlığı nükseden ve teşhisi yenile konan Mehmet Çavuş’un tedavisi sürerken, futbolcunun 2 veya 3. hafta maçlarına yetişmesi bekleniyor.

Öte yandan Yenicami’de diz sakatlığı devam eden Kemal Varan da Larnaka Gençler Birliği karşısında forma giyemeyecek.



