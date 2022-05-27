Yenicami’de Safa güven tazeledi

Kulüp lokalinde yapılan ve divan başkanlığını Ödül Muhtaroğlu, genel kurulda Ali Özmen Safa güven tazeledi

Necati KÜLAHLILAR

Süper Ligin başkent ekibi Yenicami Ağdelen Kulübü dün gerçekleştirdiği genel kurulda Ali Özmen Safa’yla devam dedi.

Kulüp lokalinde yapılan ve divan başkanlığını Ödül Muhtaroğlu, divan üyeliklerini Salih Karayusufoğlu ve Arınç Perçinci’nin üstlendiği olağan genel kurul sonucunda Ali Özmen Safa güven tazeledi.

Divanın oluşturulması sonrasında faaliyet ve mali raporlar aklanarak Başkanlık seçımine geçildi ve Ali Özmen Safa güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Ali Özmen Safa başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Erdaş Erbilen, Erkan Arıklı, Ömer Metbulut, Olcayto Öktem, Selen Kıraç, Bolkan Bardak Ömer Gedik, Çağkan Kabataş, Enver Tekiner, Zafer Öner, Ali Kemal Piyale, Bertu Dedeler, Özgür Erkök, Ulus Nasıroğlu

