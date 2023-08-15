Yenicami’de Asrın da kiralanacak

Süper Lig'in Başkent ekiplerinden Yenicami'de kiralık gönderilecek olan oyuncular belli oldu.
Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada, 14 oyuncu kiralanacak.
ASRIN DAHA FAZLA ŞANS BULMAK İSTEDİĞİ BİR TAKIMA GİTMEK İSTEDİ
Yenicami'de genç oyuncu Asrın Alican Sönmez kiralanacak.
Genç oyuncunun siyah beyazlı ekiple bir görüşme gerçekleştirdiği ve kendisinin isteği üzerine daha fazla şans bulabileceği takıma gitmek için izin aldığı öğrenildi.
Yenicami'nin ise bu duruma sıcak baktığı ve oyuncuyu kiralama yoluna gideceği de gelen bilgiler arasında.
Sönmez'in sosyal medya hesabında yaptığı, "Daha güzel yarınlarda görüşmek üzere YENİCAMİM" paylaşımı da dikkat çekti.
Yenicami'nin altyapısından genç oyuncu, geçtiğimiz sezon birçok maçta görev almıştı.
KİRALIK LİSTESİ ŞÖYLE
Övgü İzci
Ahmet Avcı
Bekem Aydınöz
Bilal Çaban
Ekrem Sümeraka
Emre Taşkın
Mustafa Çil
Onur Kınay
Oğuzhan Kara
Mehmet Kaya
Mehmet Sporcuoğlu
Saadettin Özinançlı
BerkemErengil
Asrın Paşa Sönmez
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.