Yenicami’de Asrın da kiralanacak

Süper Lig'in Başkent ekiplerinden Yenicami'de kiralık gönderilecek olan oyuncular belli oldu.

Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada, 14 oyuncu kiralanacak.

ASRIN DAHA FAZLA ŞANS BULMAK İSTEDİĞİ BİR TAKIMA GİTMEK İSTEDİ

Yenicami'de genç oyuncu Asrın Alican Sönmez kiralanacak.

Genç oyuncunun siyah beyazlı ekiple bir görüşme gerçekleştirdiği ve kendisinin isteği üzerine daha fazla şans bulabileceği takıma gitmek için izin aldığı öğrenildi.

Yenicami'nin ise bu duruma sıcak baktığı ve oyuncuyu kiralama yoluna gideceği de gelen bilgiler arasında.

Sönmez'in sosyal medya hesabında yaptığı, "Daha güzel yarınlarda görüşmek üzere YENİCAMİM" paylaşımı da dikkat çekti.

Yenicami'nin altyapısından genç oyuncu, geçtiğimiz sezon birçok maçta görev almıştı.

KİRALIK LİSTESİ ŞÖYLE

Övgü İzci

Ahmet Avcı

Bekem Aydınöz

Bilal Çaban

Ekrem Sümeraka

Emre Taşkın

Mustafa Çil

Onur Kınay

Oğuzhan Kara

Mehmet Kaya

Mehmet Sporcuoğlu

Saadettin Özinançlı

BerkemErengil

Asrın Paşa Sönmez



