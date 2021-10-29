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Yenicami'de yaprak dökümü sürüyor

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Yenicami'de yaprak dökümü sürüyor
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Süper Lig'in Lefkoşa ekiplerinden Yenicami altyapı antrenörlerinden İsmail Pirgalı ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Pirgalı’nın paylaşımı şu şekilde:

Büyük Yenicami Ailesi’ne Veda ve Spor Kamuoyuna Duyuru; Tam 2 yıl önce başlamış olduğum ve büyük bir çaba ile yürütmüş olduğum Yenicami Akademi direktörlüğü görevime çok sevdiğim kulübüm ile karşılıklı anlaşarak veda etmek durumundayım. Sırası geldiği zaman bu bayrağı nasıl devraldıysak, sırası geldiğinde de devretmek ve bu büyük camianın başarılarının devamını dilemek boynumun borcudur. Akademi’nin başına geçecek olan çok değerli hocalarıma şimdiden başarılar dilerim. Bu süre zarfında maddi ve manevi destek olmaya çalışan yöneticilerimize, Ali Vehid ve Ali Özmen Safa Başkanlarımıza, velilerimize ve yakın çevreme çok teşekkür ederim. Herkesten daha ayrı teşekkürlerimi ise birlikte çalıştığım tüm ekip arkadaşlarıma ve tabii ki çok değerli U15 oyuncularımıza iletmek isterim. Bu güzel ekibin bir parçası olmak daima gurur vericiydi. Daha da güzel günlerde tekrardan görüşmek dileğiyle Yenicami… 

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