banner913
banner885
Facebook yeni kimlik arayışında
Facebook yeni kimlik arayışında
13 0
ABD'li teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
ABD'li teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
8 0
 
ABD'de antibiyotiğe dirençli bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları hakkında uyarı
ABD'de antibiyotiğe dirençli bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları hakkında uyarı
12 0
KTSYD Kupası’nda final günü
KTSYD Kupası’nda final günü
14 0
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
13 0
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz"
10 0
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
12 0
banner915

Yeniboğaziçi’nde Ahmet Yalçın şoku

banner476

banner825
Yeniboğaziçi’nde Ahmet Yalçın şoku
İbrahim DALOĞLU
Aksa 1. Ligin doğu bölgesi takımlarından Yeniboğaziçi’nde Ahmet Yalçın şoku yaşanıyor.
Yeniboğaziçi’nin genç forvetlerinden Ahmet Yalçın’ın haftanın son antrenmanında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrasında diz kapağı kayması nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Konuyla ilgili Yeniboğaziçi Kulübü sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
Üzücü olay !
Haftanın son antrenmanında yaşanan talihsiz olay sonucu futbolcumuz Ahmet Yalçın’ın diz kapağının kayması sonucunda ambulansla hastaneye kaldırılmıştır, bir süre sahalardan uzak kalacak oyuncumuza acil şifalar dileriz.. Geçmiş olsun Ahmet.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.