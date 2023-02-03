İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin doğu bölgesi takımlarından Yeniboğaziçi’nde Ahmet Yalçın şoku yaşanıyor.

Yeniboğaziçi’nin genç forvetlerinden Ahmet Yalçın’ın haftanın son antrenmanında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrasında diz kapağı kayması nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Konuyla ilgili Yeniboğaziçi Kulübü sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

Üzücü olay !

Haftanın son antrenmanında yaşanan talihsiz olay sonucu futbolcumuz Ahmet Yalçın’ın diz kapağının kayması sonucunda ambulansla hastaneye kaldırılmıştır, bir süre sahalardan uzak kalacak oyuncumuza acil şifalar dileriz.. Geçmiş olsun Ahmet.

