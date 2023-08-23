Yeniboğaziçi’nde 14 futbolcu kiralık listesinde

Süper Lig ekibi Yeni Boğaziçi’nde 2023 – 2024 sezonu hazırlıkları yoğun şekilde sürerken, kadro yapılandırma çalışmaları da devam ediyor.

Teknik direktör Kılıç Ali Kahraman’ın raporları doğrultusunda Yeniboğaziçi yönetimi 14 futbolcusunu kiralık listesine koydu.

Yeni Boğaziçi’nde kiralık listesine konulan futbolcular şöyle: “Nazmi Savaş, Ali Emir Özkan (Elay), Hasan Kaffaoğlu, Çağrı Sarpoğlu, Enes Yıldız, Kaan Zurnacılar, Batuhan Şenol, İbrahim Ballıbaba, Yunus Yavuz, Adem Seven, Burak Sarımustafaoğlu, Doğuş Özer, Hüseyin Genel ve Can Özbilen”



