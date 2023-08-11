Yeniboğaziçi, Youla’dan vazgeçti

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü, sezon öncesi anlaşma sağladığı tecrübeli futbolcu SuleymaneYoula’dan vazgeçti.

Türkiye'de Gençlerbirliği, Beşiktaş, Eskişehirspor ve Denizlispor gibi kulüplerde forma giymiş bir isim olan 41 yaşındaki Gineli golcü Youla, geçtiğimiz ay başında başkan Mehmet Fahlioğulları ve eş başkan RifatBerkel ile bir araya gelerek el sıkışmıştı. Youla’nın adaya geliş tarihinin devamlı gecikmesi, sezon hazırlıklarında aşama kat edilmesi sonrasında Teknik Direktör Kılıçali Kahraman, daha fazla zaman kaybetmeme adına Youla’dan vazgeçti. Yabancı kontenjanına Umar Basit’i katan Yeniboğaziçi, ikinci yabancı oyuncu için çalışmalara başladı.



