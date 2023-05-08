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Yeniboğaziçi yeniden Süper Lig’de

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Yeniboğaziçi yeniden Süper Lig’de
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Aksa Süper Lig direkt yükselen takım belli oldu.
AKSA Birinci Lig’den Süper Lig’e direkt yükselen ikinci takım Yeniboğaziçi oldu.
Ligin 30. hafta erteleme maçında konuk olduğu Düzkaya’yı 7-0 mağlup eden Yeniboğaziçi, ligi ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e 5 yıl sonra yeniden yükseldi.
 
 
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