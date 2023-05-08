Yeniboğaziçi yeniden Süper Lig’de

Aksa Süper Lig direkt yükselen takım belli oldu.
AKSA Birinci Lig’den Süper Lig’e direkt yükselen ikinci takım Yeniboğaziçi oldu.
Ligin 30. hafta erteleme maçında konuk olduğu Düzkaya’yı 7-0 mağlup eden Yeniboğaziçi, ligi ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e 5 yıl sonra yeniden yükseldi.
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