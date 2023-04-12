Yeniboğaziçi , Yalova’yı 90’da devirdi

Süper Lig için gün sayan Yeniboğaziçi play-off hattında kalmak isteyen Yalova’yı 90. dakikada Yıldıray’ın attığı golle mağlup ederek Süper Lige bir adım daha yaklaştı

: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı: Hüseyin Eyyüpler, Buse Bağrıkara, Yusufcan Dönder: Remzi, Burçin, Ahmet Arıtaş, Barış, Burak (Çağrı), Mehmet Çağakan, Hasan(Ahmet Kuşaf), Zübeyir, Yıldıray, Serhat(Doğanalp), Turgut.Kıvanç, Hasip, Hakan, Civan, İltaç, Zafer(Özcan), Muammer, Sergülen(Çağan), İbrahim(Metin), Cevdet, Zekai.Dk. 90 Yıldıray(Yeniboğaziçi)Aksa 1. Ligin 26. Haftasının en önemli karşılaşmalarından biri olan süper lig hedefindeki Yeniboğaziçi ile Yalova arasındaki maçın galibi 90. dakikada bulduğu golle evsahibi Yeniboğaziçi oldu.Maçın ilk devresinde iki takımında çabaları gol pozisyonu üretmelerine fayda etmeyince ilk devre 0 – 0 tamamlandı.Dk. 72 Yeniboğaziçi’nin kazandığı kornerde Barış’ın ortasında ceza sahası içinde Yıldıray’ın kafa vuruşunda kaleci Kıvanç topu son anda tokatlayarak kornere çeldi.Dk. 78 Organize gelişen Yeniboğaziçi atağında sol kanattan Doğan’ın getirdiği topu ortaya kesti defanstan seken topla buluşan Hasan’ın vuruşunda kaleci Kıvanç topu kornere çeldi.Dk. 86 Yalova’nın kullandığı korner atışında altı pas üzerinde Zekai’nin kafa vuruşunu kale çizgisinden Yeniboğaziçi defnası çıkardı.Dk. 90 Yeniboğaziçi atağında orta alandan Ahmet Kuşaf’ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Turgut karşısındaki defanstan sıyrılarak Yalova ceza sahasına kaldırdığı topa penaltı noktası üzerinde bulunan Yıldıray ayak içiyle klas bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. 1 – 0Geriye kalan dakikalarda yalova’nın çabası gol getirmeyince maç Yeniboğaziçi’nıin 1 -0 üstünlüğüyle tamamlandı.Bu sonucun ardından Yeniboğaziçi puanı 53 yaparak zirveye bir adım daha yaklaşırken, Yalova 45 puanda kalarak 6. Sıraya geriledi.