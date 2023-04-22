Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı

Yenibpoğaziçi konuk ettiği düşme hattındaki İncirli'yi 5 -1 mağlup ederek son iki hafta kala ligde 3. sıradaki Esentepe'yle puan farkını 4 yaparak Süper Lige bir adım daha yaklaştı

Stat: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Yusufcan Dönder, İrfan Alıcı.

Yeniboğaziçi: Remzi, Ahmet Arıtaş(Mehmet Çağakan), Ali Özay, Çağrı, Burçin(Zübeyir), Burak, Hasan(Mustafa), Doğan(Ahmet Kuşaf), Yıldıray, Serhat(Enes), Turgut.

İncirli: Selahattin, Orhan, Sezer, Seyhan(Murat), Salih, Hüseyin, Volkan, Mustafa, Halit, Doğukan(Mert), Tuğhan

Goller: Dk. 26 Ali Özay, Dk. 43, Dk.45 ve Dk. 78 Turgut, Dk. 55 Yıldıray(Yeniboğaziçi), Dk. 17 Tuğhan(İncirli)



Aksa 1. Ligin 28. haftasında Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Yeniboğaziçi ile düşme hattındaki İncirli maçında ev sahibi geriye düşmesine karşın sahadan 5-1 galip ayrılarak Süper Lige bir adım daha yaklaştı.

17. İncirli atağında Yeniboğaziçi ceza alanı içinde defans oyuncuları ile kaleci Remzi anlaşmazlığı sonucunda topu kapan Tunahan ağlara gönderdi.0-1

Dk. 26 Yeniboğaziçi’nin kullandığı korner atışında İncirli ceza alanında son olarak topla buluşan Ali Özay’ın vuruşunda top ağlarla buluştu ve skor 1-1 oldu.

Dk. 43 Organize gelişen Yeniboğaziçi atağında Yıldıray'ın pasıyla İncirli ceza sahasına giren Turgut topu defanstan kurtararak plase vuruşunda topu ağlara gönderdi.2-1.

Dk.45 Yeniboğaziçi atağında Turgut'a yapılan hareket sonucunda yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Turgut topu ağlarla buluşturdu.3-1

Dk.55 Organize gelişen Yeniboğaziçi atağında Turgut'un pasıyla İncirli ceza sahasına giren Yıldıray vücut çalımıyla önünü boşaltarak şutunda topu kalecinin yanından ağlara gönderdi. 4 -1

Dk. 78 Yeniboğaziçi atağında Mehmet Çağakan’ın pasıyla topla buluşan Turgut’un ceza yayı üzerinde dönerek sol ayağıyla şutunda top köşeden ağlara gitti. 5-1

Geriye kalan dakikalarda Yeniboğaziçi birçok pozisyon bulurken gole çeviremeyince maç Yeniboğaziçi 5 – İncirli 1 şeklinde tamamlandı. Bu sonucun ardından Yeniboğaziçi puanını 56 yaparken, İncirli 18 puanda kaldı.

