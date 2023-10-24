Yeniboğaziçi, kendi evladına emanet

Yeniboğaziçi'ni Süper Lige taşıyan ancak Süper Ligin ilk 5 haftasında takımı puan alamayan Kılıçali Kahraman görevinden istifa etti. Yeniboğaziçi yönetimi de Kılıçali Kahraman'ın istifasını kabul etti.
Yeniboğaziçi yönetimi zaman kaybetmeden takımın yeni teknik direktörünü de belirledi. Yeniboğaziçi A Takımının yeni teknik direktörü Vural Köseoğlu oldu. Yıllardır camiada alt yapıda görev yapan, şu anda ise A2 Takımının antrenörü olan Vural Köseoğlu, A Takım teknik direktörü oldu.
Vural Köseoğlu, takımı Doğan Türk Birliği maçına hazırlayacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.