banner913
banner932
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
21 0
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
33 0
 
YDÜ'nün yükselişi sürüyor
YDÜ'nün yükselişi sürüyor
19 0
Kuzey Kıbrıs, Antalya’da görücüde
Kuzey Kıbrıs, Antalya’da görücüde
14 0
“Kıbrıs’ta suç olduğunu bilmiyordum”
“Kıbrıs’ta suç olduğunu bilmiyordum”
143 0
Tonali, futboldan 10 ay men edildi
Tonali, futboldan 10 ay men edildi
13 0
Çavuş: “Yapılan yanlış açıklamalar hem üreticiyi hem vatandaşı üzüyor”
Çavuş: “Yapılan yanlış açıklamalar hem üreticiyi hem vatandaşı üzüyor”
24 0
banner964

Yeniboğaziçi, kendi evladına emanet

banner476

banner974
Yeniboğaziçi, kendi evladına emanet
banner971
Yeniboğaziçi'ni Süper Lige taşıyan ancak Süper Ligin ilk 5 haftasında takımı puan alamayan Kılıçali Kahraman görevinden istifa etti. Yeniboğaziçi yönetimi de Kılıçali Kahraman'ın istifasını kabul etti.
Yeniboğaziçi yönetimi zaman kaybetmeden takımın yeni teknik direktörünü de belirledi. Yeniboğaziçi A Takımının yeni teknik direktörü Vural Köseoğlu oldu. Yıllardır camiada alt yapıda görev yapan, şu anda ise A2 Takımının antrenörü olan Vural Köseoğlu, A Takım teknik direktörü oldu.
Vural Köseoğlu, takımı Doğan Türk Birliği maçına hazırlayacak.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.