Yeniboğaziçi, kendi evladına emanet

Yeniboğaziçi'ni Süper Lige taşıyan ancak Süper Ligin ilk 5 haftasında takımı puan alamayan Kılıçali Kahraman görevinden istifa etti. Yeniboğaziçi yönetimi de Kılıçali Kahraman'ın istifasını kabul etti.

Yeniboğaziçi yönetimi zaman kaybetmeden takımın yeni teknik direktörünü de belirledi. Yeniboğaziçi A Takımının yeni teknik direktörü Vural Köseoğlu oldu. Yıllardır camiada alt yapıda görev yapan, şu anda ise A2 Takımının antrenörü olan Vural Köseoğlu, A Takım teknik direktörü oldu.

Vural Köseoğlu, takımı Doğan Türk Birliği maçına hazırlayacak.



