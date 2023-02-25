Yeniboğaziçi, Erenköy’ü ‘yedi’ bitirdi

Play-off iddiası olan Yeniboğaziçi konuk ettiği ligin dibindeki Yenierenköy’ü 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek bu sezonki en farklı galibiyetini alarak iddiasını ortaya koydu

Stad: Yeniboğaziçi Mehmet Ergün Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Cenk Aras Özfutu, Halil Erdem Canaloğlu

Yeniboğaziçi: Remzi, Burçin, Burak(Fevzi),Barış(Ali), Çağrı(Mustafa), Mehmet Çağakan(Zübeyir), Hasan, Doğan(Ahmet Kuşaf), Yıldıray, Serhat, Turgut.

Yenierenköy: Gökdeniz, Baver, Menduh, Mehmet, Kemal, Murat, İsmail(Ege), Malik, Ersan, Devrim, Mehmet Çayan

Goller: Dk. 6 ve 45 Doğan, Dk. 27 ve 62 Yıldıray, Dk. 32 Turgut, Dk. 55 Ahmet Kuşaf, Dk. 57 Burak.



İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 18. Haftasında play-off hedefindeki Yeniboğaziçi ile düşme potasındaki Yenierenköy’ün mücadelesinde ev sahibi Yeniboğaziçi rakibine gol yağdırarak sahadan 7 – 0 galip ayrıldı.

Karşılaşma öncesinde Türkiye’deki deprem felakatinde hayatlarını kaybeden ülkemiz vatandaşları ve Türkiye’deki soydaşlarımız için saygı duruşu yapılırken, maçta Yeniboğaziçi attığı ilk gol sonrasında sahaya getirilen voleybol topuyla voleybol oynayarak depremde hayatlarını kaybeden GMTMK öğrencilerini andılar.



Dk.6 Organize gelişen Yeniboğaziçi atağında Yıldıray'ın pasıyla Yenierenköy ceza sahası üzerinde topla buluşan Turgut tek topla Doğan'ı buluşturdu. Doğan'da güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Dk.27 Yeniboğaziçi atağında orta alanda topla buluşan Yıldıray önünü boşaltarak sert ve düzgün bir çıkardı. Kaleci topu tutmak isteyince elinden kaçan top üst direğe vurarak ağlarla buluştu. 2-0

Dk. 32 Yeniboğaziçi atağında Hasan'ın pasıyla Yenierenköy ceza sahası üzerinde topla buluşan Turgut çalımla ceza sahası içine girerek şutunu attı. Defansa da çarpan top kaleciyi yanıltarak köşeden ağlarla buluştu. 3 -0

Dk.45 Yenierenköy defansının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası üzerinde buluşan Serhat'ın pasıyla ceza sahasında buluşan Turgut güzel bir vücut çalımıyla defanstan sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda boşta kalan Doğan'ı topla buluşturdu. Doğan da boş kaleye topu gönderdi. 4-0

Dk.55 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Yıldıray'ın pasıyla topla buluşan Turgut bekletmeden verdiği pasla topla buluşan Ahmet Kuşaf güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 5-0

Dk.57 Y.Boğaziçi'nin kullandığı kornerde defanstan seken topla buluşan Burak düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.6-0

Dk.62 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Yenierenköy ceza sahası üzerinde topla buluşan Serhat'ın şutunda top defanstan döndü. Dönen topla buluşan Yıldıray'ın şutunda top köşeden ağlara gitti. 7-0

Geriye kalan dakikalarda oyun rölantiye alınınca maç 7-0 Yeniboğaziçi üstünlüğüyle sonlandı.

Yeniboğaziçi Mehmet Ergün StadıHakemler: Hakan Ünal, Cenk Aras Özfutu, Halil Erdem CanaloğluRemzi, Burçin, Burak(Fevzi),Barış(Ali), Çağrı(Mustafa), Mehmet Çağakan(Zübeyir), Hasan, Doğan(Ahmet Kuşaf), Yıldıray, Serhat, Turgut.Gökdeniz, Baver, Menduh, Mehmet, Kemal, Murat, İsmail(Ege), Malik, Ersan, Devrim, Mehmet ÇayanDk. 6 ve 45 Doğan, Dk. 27 ve 62 Yıldıray, Dk. 32 Turgut, Dk. 55 Ahmet Kuşaf, Dk. 57 Burak.İbrahim DALOĞLUAksa 1. Ligin 18. Haftasında play-off hedefindeki Yeniboğaziçi ile düşme potasındaki Yenierenköy’ün mücadelesinde ev sahibi Yeniboğaziçi rakibine gol yağdırarak sahadan 7 – 0 galip ayrıldı.Karşılaşma öncesinde Türkiye’deki deprem felakatinde hayatlarını kaybeden ülkemiz vatandaşları ve Türkiye’deki soydaşlarımız için saygı duruşu yapılırken, maçta Yeniboğaziçi attığı ilk gol sonrasında sahaya getirilen voleybol topuyla voleybol oynayarak depremde hayatlarını kaybeden GMTMK öğrencilerini andılar.Dk.6 Organize gelişen Yeniboğaziçi atağında Yıldıray'ın pasıyla Yenierenköy ceza sahası üzerinde topla buluşan Turgut tek topla Doğan'ı buluşturdu. Doğan'da güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0Dk.27 Yeniboğaziçi atağında orta alanda topla buluşan Yıldıray önünü boşaltarak sert ve düzgün bir çıkardı. Kaleci topu tutmak isteyince elinden kaçan top üst direğe vurarak ağlarla buluştu. 2-0Dk. 32 Yeniboğaziçi atağında Hasan'ın pasıyla Yenierenköy ceza sahası üzerinde topla buluşan Turgut çalımla ceza sahası içine girerek şutunu attı. Defansa da çarpan top kaleciyi yanıltarak köşeden ağlarla buluştu. 3 -0Dk.45 Yenierenköy defansının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası üzerinde buluşan Serhat'ın pasıyla ceza sahasında buluşan Turgut güzel bir vücut çalımıyla defanstan sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda boşta kalan Doğan'ı topla buluşturdu. Doğan da boş kaleye topu gönderdi. 4-0Dk.55 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Yıldıray'ın pasıyla topla buluşan Turgut bekletmeden verdiği pasla topla buluşan Ahmet Kuşaf güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 5-0Dk.57 Y.Boğaziçi'nin kullandığı kornerde defanstan seken topla buluşan Burak düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.6-0Dk.62 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Yenierenköy ceza sahası üzerinde topla buluşan Serhat'ın şutunda top defanstan döndü. Dönen topla buluşan Yıldıray'ın şutunda top köşeden ağlara gitti. 7-0Geriye kalan dakikalarda oyun rölantiye alınınca maç 7-0 Yeniboğaziçi üstünlüğüyle sonlandı.