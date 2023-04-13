Yeniboğaziçi 3. antrenman sahası çalışmalarına başladı

Aksa 1. Lig ekibi Yeniboğaziçi Altyapı Akademisi futbol özkaynak düzeni yanında fiziki altyapısını da güçlendiriyor.
Yeniboğaziçi takımının Süper Lig yolunda istikrarlı gidişi devam ederken altyapıdaki sporcuların da kullanacağı üçüncü antrenman sahasının yapımına da başlandı.
Kulüp yönetimi, maçların oynandığı Osman Ergün Mehmet Stadı'nın arka kısmında bulunan 2 çim antrenman sahasına ek olarak tribünlerin arka kısmına 1 antrenman sahası daha yapılması için kolları sıvadı.
Kulüp sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
YBDSK Altyapı akademisi olarak futbol altyapımızın yanında fiziki altyapımızıda güçlendirmek için üçüncü antrenman sahamızın yapımına başladık.
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