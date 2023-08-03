Yeni sezonda sağlıkçıları kulüpler temin edecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, 2 Ağustos’ta gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararlar arasında Süper Lig ve 1. Lig’de oynanacak olan müsabakalarda, sağlık görevlilerinin kulüpler tarafından temin edilmesi yer aldı.

KTFF Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar şöyle:

2023-2024 futbol sezonundan itibaren Süper Lig ve 1. Lig’de oynanacak olan müsabakalarda, sağlık görevlilerinin kulüpler tarafından temin edilmesine ve tüm kulüplerin maçlarında sağlık görevlisi bulundurmasının zorunlu olmasına karar verilmiştir.

2022 – 2023 futbol sezonunda oynanan 19129 maç numaralı PUMA Kadınlar Ligi Final müsabakasının ve 19047 maç numaralı Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası Final müsabakasının tescil edilmesine,

2023-2024 futbol sezonunda gerçekleştirilecek olan Süper Kupa müsabakasının “BRT 60. Yıl Süper Kupa” adıyla oynanmasına,

Teknik Direktör ve Antrenör Sözleşmelerindeki, dikkat edilecek hususlar bölümünde belirtilen h) bendinde yer alan taban fiyatlarının 2023-2024 sezonu sözleşmelerinde güncellenmesine,

