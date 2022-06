Yalova’da Altınkaya dönemi

Önceki yıllarda da başkanlık yapan Can Altınkaya, 2 yıllık dönemde Yalova Spor Kulübü’nün başkanlığını yapacak

Yalova Spor Kulübü (YSK) Olağan Genel Kurulu dün Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda gerçekleştirildi ve başkanlığa, oy birliğiyle, tek aday olan Can Altınkaya getirildi. Önceki yıllarda da başkanlık yapan Can Altınkaya, 2 yıllık dönemde Yalova Spor Kulübü’nün başkanlığını yapacak. İki dönem başkanlık yaptıktan sonra tekrar aday olmayan YSK eski Başkanı Reşat Erçin görevi Can Altınkaya’ya devretti.

Faaliyet raporu ile mali rapor da oy birliğiyle aklanırken, yeni yönetim ise henüz oluşturulmadı. Genel Kurul’da divan başkanlığını YSK eski Başkanlarından Kadir Dağcan yaparken, divan sekreterleri ise Hulus Akacan ile Bayram Ezdaş oldu. Yalova’nın dün sabah saat 10:30’da gerçekleştirilen Genel Kurulu’na, eski başkanlardan Mustafa Mertekçi, Kadir Dağcan ve Bülent Arkın’ın yanısıra çok sayıda üye de katıldı.

ALTINKAYA: HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Yalova Spor Kulübü’nün yeni Başkanı Can Altınkaya Olağana Genel Kurul sırasında yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik olması halinde Yalova’yı hak ettiği yerlere taşıyabileceklerini vurguladı. “Hep birlikte başaracağız” diyen Altınkaya, yönetim kurulunu hazırladıktan sonra duyuracağını belirtti. İlk olarak tesislere ve takıma önem vereceklerini ifade eden Altınkaya, Genel Kurul’a katılan tüm üyelere teşekkür etti. Altınkaya, “Bu işi hep birlikte yürüteceğiz” diye konuştu.

ERÇİN: YALOVA İÇİN EMEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Başkanlık görevini Can Altınkaya’ya devreden Reşat Erçin, iki dönemde ellerinden geleni yaptıklarının altını çizdi. Tek düşüncelerinin Yalova olduğuna dikkat çeken Erçin, bundan sonra da Yalova için uğraşmaya ve emek vermeye devam edeceklerini kaydetti. Yeni başkan Can Altınkaya’nın her zaman yanında olacağını dile getiren Erçin, bu süreçte kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

KANA: SONSUZA DEK GÖREV YAPMAYA HAZIRIZ

Yalova Kadın Kolları Başkanı Nagehan Dağcan Kana da genel kurula katılarak konuşma gerçekleştirdi. Yalova sevdasını hüçük yaşta aldıklarını belirten Kana, bu sevginin bitmeyeceğinin altını çizdi. Kana, “Biz buraya hizmet vermeye geldik. Sonsuza dek Yalova için görev yapmaya hazırız” dedi.

MERTEKÇİ: ÖNEMLİ OLAN YALOVA’NIN GELECEĞİDİR

YSK eski Başkanlarından Mustafa Mertekçi, geçtiğimiz iki dönemde de her zaman olduğu gibi Yalova için ellerinden gelen bütün desteği vermeye çalıştıklarının altını çizdi. Önemli olanın, dünyanın her yerinde Yalova aşkıyla yaşayan insanların olduğunu ifade eden Mertekçi, Yalova’ya gönül veren herkesi camiaya destek vermeye de çağırdı. Mertekçi, “Yalova’nın geleceği çok önemlidir. Yalova’ya darılma lüksümüz yoktur” dedi.

ARKIN: DESTEKİĞİMİZ DEVAM EDECEK

YSK eski Başkanlaından Bülent Arkın da genel kurula katıldı. Arkın, iki dönemdir görev yapan yönetime teşekkür etti ve yeni kurulan yönetime de başarılar diledi. Yalova Camiasının çok büyük bir camia olduğuna dikkat çeken Arkın, yeni yönetime de desteklerinin devam edeceğini belirtti. Arkın, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

DAĞCAN: BİRLİKTE HAREKET ETMEMİZ LAZIM

YSK eski Başkanlarından ve Genel Kurul’da divan başkanlığı yapan Kadir Dağcan da yeni başkanın seçilmesinin ardından konuşma gerçekleştirdi. Yalova camiasını çok daha ileriye taşımanın, tüm Yalova camiasının görevi olduğuna dikkat çeken Dağcan, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. “Biz hep biriz. Birlikte hareket etmemiz lazım” diyen Dağcan, büyük camiaların küçük işlerle uğramadığını vurguladı. Yalova’nın çok büyük bir camia olduğunun altını çizen Kadir Dağcan, Yalova’nın sonsuza dek yaşayacağını ve geçmişte olduğu gibi gelecekte de birçok başarıya imza atacağını vurguladı.